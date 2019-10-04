Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" разыграют Суперкубок Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суперкубок по волейболу среди мужских команд будет разыгран сегодня в Солигорске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке спортивно-развлекательного спорткомплекса встретятся трехкратный чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" и самая титулованная команда страны последних лет минский "Строитель".

В новом сезоне составы обеих дружин заметно изменились. Экс-игроки минского "Строителя" либеро Станислав Заборовский и центральный блокирующий Илья Буров перешли в стан "горняков". В обратном направлении последовали либеро Максим Будюхин, доигровщики Сергей Антонович и Юрий Мартынов. Из Италии в "Шахтер" вернулся Андрей Радюк. Подписал соглашение с солигорчанами доигровщик сборной Сербии Данило Павлович. Минчане укрепили состав бразильским нападающим Винисиусом дос Сантосом и пасующим сборной Украины Владимиром Ковальчуком.

Суперкубок Беларуси будет разыгран в мужском чемпионате в третий раз. Впервые матч по инициативе Белорусской федерации волейбола был проведен в 2017 году в столице. Минский "Строитель" был сильнее "Шахтера" - 3:1. Через год в Гомеле солигорский "Шахтер" взял реванш со счетом 3:1.

Сейчас матч за почетный трофей пройдет в Солигорске и начнется в 18:00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-