Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" с побед стартовали в четвертьфинале чемпионата Беларуси

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" и "Строителя", выступающие в группе А, где собраны команды продолжающие борьбу за награды чемпионата Беларуси, с побед стартовали в четвертьфинале турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы Беларуси, солигорский "Шахтер" принимал на своей площадке гомельскую "Энергию" и добился уверенной победы - 3:0 (25:19, 25:17, 25:19).
Наиболее результативными игроками матча в составе "горняков" стали Иван Райич и Андрей Радюк, заработавшие по 17 пунктов. У "Энергии" главным добытчиком очков стал Евгений Ходянок, на счет которого 11 результативных действий.
"Строитель" практически без проблем разобрался с обуховским "Легионом" – 3:0 (25:19, 25:18, 25:17). У минчан наибольшее количество очков заработал Владислав Давыскиба (17 очков). У "легионеров", 15 пунктов на счету Юрия Авдеенко.
4 марта "Шахтер" и "Строитель" сыграют между собой. Затем, 7 марта "горнякам" будет противостоять "Легион", а минчанам – гомельская "Энергия". Поединки второго круга будут сыграны соответственно 11, 14 и 18 марта.-0-