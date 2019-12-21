Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" вышли в финал Кубка Беларуси среди мужских команд

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" и "Строителя", победив своих оппонентов в первых матчах "Финала четырех" оспорят Кубок Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Горняки", которым предстоит защита титула, уверенно разобрались с брестским "Западным Бугом" – 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). Игроки солигорского клуба куда увереннее соперников смотрелись в нападении и на подаче. Тренер "Шахтера" Виктор Бекша по ходу встречи дал проявить себя как постоянным игрокам основы, так и молодым спортсменам, которым еще предстоит доказывать право на место в основном составе трехкратных чемпионов Беларуси.

Их соперник по финалу определялся в споре столичного "Строителя" и гомельской "Энергии". К сожалению для гомельских болельщиков борьбы на сей раз не получилось. Минчане стремящиеся улучшить собственный рекорд и выиграть Кубок Беларуси в 9-й раз были сильнее – 3:0 (25:12, 25:21, 25:16).

Обладатель почетного трофея станет известен завтра. Финальный матч между "Шахтером" и «Строителем пройдет на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" и начнется в 17.00. Накануне решающей встречи, там же "Западный Буг" и "Энергия" выявят обладателей бронзовых медалей. Эта игра стартует в 14.00.- 0-