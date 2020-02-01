Волейболисты "Шахтера" обыграли гомельскую "Энергию" в центральном матче чемпионата Беларуси

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" обыграли гомельскую "Энергию" в центральном матче 14-го тура чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:20).

В противоборстве первого круга "горнякам" для победы понадобилось пять партий. Но на сей раз, все было иначе. Игроки команды из города калийщиков увереннее действовали на блоке, заставляя гостей ошибаться в атаке. Кроме того, у игроков "Шахтера" полетела подача. Самым результативным игроком встречи стал Андрей Радюк из солигорской команды, набравший 14 пунктов. В рядах гомельской дружины основной груз по добыче очков в нападении взял на себя опытнейший Роман Аплевич – 12 баллов.

Помимо встречи в Солигорске в 14-м туре чемпионата Беларуси были зарегистрированы следующие результаты. Минский "Строитель" на выезде одержал уверенную победу над витебским "Марко-ВГТУ" – 3:0 (25:14, 25:16, 25:15), МАПИД обыграл в принципиальном споре брестский "Западный Буг" – 3:2(18:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:10). Обуховский "Легион" победил "Коммунальник-Могилев" –3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:15).

В поединках 13-го тура чемпионата Беларуси среди женских команд "Минчанка-2" уступила в Гродно местному "Коммунальнику-ГрГУ" – 1:3 (25:19, 17:25, 20:25, 27:29), "Жемчужина Полесья" обыграла "Коммунальник-МГУ" из Могилева – 3:1 (25:18, 20:25, 25:13, 25:9).