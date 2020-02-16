Волейболисты "Шахтера" обыграли МАПИД в матче чемпионата Беларуси

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. Волейболисты солигорского "Шахтера" с трудом обыграли в гостевой встрече столичный МАПИД. Матч завершился на тай-брейке со счетом 3:2 (17:25, 25:14, 25:16, 23:25, 15:6), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане не стали покорными поставщиками очков для трехкратных чемпионов страны. Козырями МАПИДа были подача и надежный блок во главе с Виктором Обуховским. Хороши были в созидании Никита Коновалов и Илья Морозов. Пытаясь изменить ход встречи, тренер "горняков" Виктор Бекша прибегнул к заменам, однако первый сет остался за минской дружиной.

Во второй партии игроки команды из города калийщиков более аккуратно сыграли в нападении, сумев найти ключи к блоку столичной команды.

Потом сказался опыт солигорской команды. Подопечные Виктора Бекши продолжили играть аккуратно. Минчане же допускали досадные ошибки. Да и силы с каждой минутой на площадке покидали перспективную столичную молодежь. Их хватило, чтобы в напряженной борьбе вырвать победу в четвертом сете, но укороченная партия осталась за "горняками".

Самым результативным игроком матча стал спортсмен МАПИДа Илья Морозов - 17 очков, из которых 2 эйса и 1 блок. На один пункт меньше записал на свой счет хорватский легионер "Шахтера" Иван Раич - 16 очков.

Благодаря осечке принципиального оппонента вперед в турнирной таблице вышел столичный "Строитель", не испытавший проблем в противоборстве с брестским "Западным Бугом", которое закончилось со счетом 3:0 (25:20, 25:14, 25:19).

В остальных матчах 17-го тура были зафиксированы следующие результаты:

"Легион" (Обухово) - Энергия (Гомель) – 2:3 (25:23, 19:25, 25:18, 16:25, 12:15), "Борисов-БГУФК" - "Марко-ВГТУ" (Витебск) – 3:2 (25:17, 16:25,23:25, 25:19, 15:12).

В женском чемпионате Беларуси также состоялись два матча. "Минчанка-2" обыграла "Жемчужину Полесья" из Мозыря - 3:1 (25:20, 25:19, 17:25, 26;24). Брестское "Прибужье" уступило гродненскому "Коммунальнику-ГрГУ" - 0:3 (21:25, 23:25, 19:25).-0-

Фото ВК "Шахтер"