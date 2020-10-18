Волейболисты "Шахтера" обыграли "Западный Буг" и вышли в полуфинал Кубка Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли брестский "Западный Буг" и вышли в полуфинал Кубка Беларуси. Матч завершился в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (25:15, 25:12, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый четвертьфинальный матч Кубка Беларуси прошел в Бресте. "Западному Бугу" для продолжения турнирной борьбы необходимо было побеждать, однако класс команды из Солигорска сказался достаточно быстро.

Лидеры "желто-черных" Андрей Радюк, Алексей Кураш, Максим Шкредов обеспечили преимущество своей дружины. Они контролировали ход матча благодаря уверенной игре блока и на приеме.

Отметим, что в третьей партии матча тренерский штаб команды из Минской области дал шанс проявить себя молодым спортсменам и они не подвели.

Соперник подопечных Виктора Бекши станет известен позже. Полуфинал и решающий матч за Кубок Беларуси пройдет в декабре в Минске.-0-