Волейболисты "Шахтера" обыграли "Западный Буг" в матче 1/4 финала Кубка Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" обыграли брестский "Западный Буг" в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. Матч завершился в пользу команды Виктора Бекши - 3:0 (25:16, 25:18, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели трофея из города калийщиков контролировали ситуацию на площадке от начала и до конца поединка. Лишь в третьей партии солигорчане позволили соперникам достичь рубежа в двадцать очков. Залогом преимущества "горняков" стала отменная игра на блоке и в третьей зоне. Тон в составе многократных чемпионов Беларуси задавали молодые спортсмены Владислав Бабкевич и Евгений Грецкий.

По традиции, когда исход поединка был практически ясен, наставник "Шахтера" Виктор Бекша дал возможность проявить себя практически всем имеющимся в его обойме игрокам.

Ответный поединок состоится 18 октября в 12.00. Победитель противоборства выйдет в полуфинал Кубка Беларуси, который планируется провести 12-13 декабря в Минске.-0-