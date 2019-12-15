Волейболисты "Шахтера", обыграв "Борисов-БГУФК", вышли в "Финал четырех" Кубка Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий обладатель Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд солигорский "Шахтер", победив в двухматчевом противоборстве "Борисов-БГУФК", вышел в "Финал четырех" розыгрыша почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Горняки" оформили выход в решающую стадию Кубка Беларуси, не позволив соперникам из Борисова взять верх хотя бы в одном сете – 3:0 (25:23, 25:15, 25:19). Первый матч - 3:0. Поединок двух команд из Минской области стал дебютным для хорвата Ивана Раича, который перешел в стан солигорчан накануне. Волейболист с Балкан был весьма полезен. Набрав 12 очков, он стал одним из лучших игроков в составах обеих команд. В других матчах четвертьфинала Кубка Беларуси команда "Марко-ВГТУ" из Витебска уступила гомельской "Энергии" – 0:3 (21:25, 18:25, 13:25). Первый матч – 0:3. Минский "Строитель" выбил из борьбы обуховский "Легион" – 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Первый матч - 3:0. "Финал четырех" пройдет в Бресте 21-22 декабря на площадке спорткомплекса "Виктория". Местный “Западный Буг” на правах организатора участия в четвертьфинальных матчах не принимал. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!