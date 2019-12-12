Волейболисты "Шахтера" одержали победу над "Юнайтед воллейс" из Франкфурта в первой встрече 1/16 финала Кубка ЕКВ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" победили в гостевом поединке 1/16 финала Кубка ЕКВ франкфуртский "Юнайтед Воллейс" со счетом 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:17, 17:15).

В труднейшем поединке, с равными шансами на успех подопечные Виктора Бекши все же сломили сопротивление немецкой команды. Наиболее результативным игроком в составе белорусского клуба стал Вячеслав Черепович, набравший 18 очков. У сербского легионера "горняков" Данилы Павловича на счету 16 пунктов.

У немецкой команды вся тяжесть по добыванию очков легла на плечи голландца Флориса Ван Рекома, который добил до пола 24 раза. На его счету также два эйса. Кроме того, 17 пунктов заработал для "Юнайтед" японец Масахиро Янагида.

Ответный матч состоится в минском ДС "Уручье" 17 декабря. Для того, чтобы выйти в следующий раунд "горнякам" необходимо побеждать с любым счетом по партиям. В случае, если чемпионы Беларуси уступят на тай-брейке, будут назначен дополнительный "золотой сет" до 15-ти очков. -0-