Волейболисты "Шахтера" победили на международном турнире в Латвии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратные чемпионы Беларуси волейболисты солигорского "Шахтера" в ходе подготовки к новому сезону выиграли международный турнир в Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выступая без нескольких ведущих игроков и главного тренера Виктора Бекши, которые сейчас готовятся к старту на чемпионате Европы в составе сборной Беларуси, горняки под руководством тренера Ивана Дубины добились трех побед, последовательно обыграв финский "Хурмос" - 3:0, латвийские "Даугавпилс" - 3:0 и "Луши" из Екабпилса - 3:1. Лучшими в составе "Шахтера" были Данило Павлович, Евгений Грецкий, Максим Богатко и Владислав Бабкевич.
Солигорский "Шахтер" продолжает подготовку к стартам в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов. Новый сезон чемпионы и обладатели Кубка страны откроют 4 октября в столичном Дворце спорта матчем за Суперкубок с обладателем серебра прошлого первенства минским "Строителем".-0-