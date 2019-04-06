Волейболисты "Шахтера" победили в гостях "Строитель" в первом финальном матче

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" победили в гостях "Строитель" со счетом 3:1 (25:23, 28:26, 23:25, 25:21) на старте плей-офф чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающая стадия мужского национального турнира традиционно вызывает серьезный интерес у болельщиков из-за принципиального противостояния двух клубов. Солигорский "Шахтер" является чемпионом страны последних двух лет, обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси. Все эти титулы были выиграны "горняками" в упорном противостоянии с минской командой.

До начала финальной серии фаворитом считался "Строитель", который обладает более сбалансированным составом, но уже в ходе первого матча гости перехватили инициативу в счете. Наиболее результативными игроками прошедшего матча стали украинский легионер "Шахтера" Владимир Тевкун (23 очка), Олег Хмелевский (11), Сергей Антонович (10), у "Строителя" - Владислав Давыскиба (19).

"Шахтер" повел в серии до трех побед - 1:0. Вторая игра состоится в минском спорткомплексе МАПИД 7 апреля в 13.00. Через неделю 13 апреля и, если понадобится, 14 апреля, команды сыграют в Солигорске.-0-