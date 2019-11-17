Волейболисты "Шахтера" победили "Западный Буг" в 7-м туре чемпионата Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" победили брестский "Западный Буг" со счетом 3:0 (25:15, 25:18, 25:23) в выездной встрече седьмого тура чемпионата Беларуси и продолжают лидировать в турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда Виктора Бекши начала диктовать свои условия соперникам с самого начала матча. При большом количестве молодых игроков в основе дружины из Солигорска брестчане так и не нашли эффективного способа противодействовать сопернику. Ключом к победе "Шахтера" стали отличные действия блока и массированное нападение. Стоит отметить действия на площадке Максима Богатко, Евгения Грецкого и Владислава Бабкевича.
Кроме поединка в Бресте состоялись еще три матча чемпионата Беларуси. Столичный "Строитель" нанес гостевое поражение обуховскому "Легиону" - 3:0 (25:15, 25:18, 25:23). "Борисов-БГУФК" не использовал преимущество домашней площадки во встрече с гомельской "Энергией" - 0:3 (10:25, 21:25, 19:25). МАПИД одолел "Коммунальник-Могилев" - 3:0 (25:17, 25:15, 25:23).
У женщин прошли две игры. "Минчанка-2" уступила "Жемчужине Полесья" (Мозырь) - 0:3 (14:25, 22:25, 16:25). "Коммунальник-МГУ" (Могилев) не оставил шансов гродненскому "Коммунальнику-ГрГУ" - 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).-0-