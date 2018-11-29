Волейболисты "Шахтера" проиграли "Олимпиакосу" в Кубке ЕКВ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ со счетом 0:3 (16:25, 15:25, 22:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в гостях не смогла справиться с атакой соперников. Подопечные Виктора Бекши неуверенно действовали на блоке и не смогли выбить подачей "Олимпиакос" с приема мяча. Самым результативным игроком матча стал канадский легионер греческого клуба Гевин Шмидт - 17 очков. У "Шахтера" отличился Владимир Тевкун - 11 баллов.

Ответная игра Кубка ЕКВ состоится 5 декабря в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". В этот же день в другом турнире Кубка вызова минский "Строитель" сыграет в спорткомплексе "Уручье" с португальской командой "Лиссабон".-0-