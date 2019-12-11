Волейболисты "Шахтера" проведут матч 1/16 финала Кубка ЕКВ с немецким "Юнайтед Воллейс"

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбывшие из квалификации Лиги чемпионов волейболисты солигорского "Шахтера" начинают свое выступление в Кубке ЕКВ среди мужских команд матчем против "Юнайтед Воллейс" из Штутгарта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперник из Германии очень хорошо знаком волейболистам белорусского клуба, с которым они встречались в квалификации Лиги чемпионов в октябре 2018 года. Тогда команды обменялись победами (0:3 и 3:2), дальше прошел немецкий клуб.

В настоящее время "Юнайтед Воллейс" находится на 6-й позиции в бундеслиге, набрав 15 очков в 9 матчах. Многие игроки в составе дружины из Штутгарта, которой руководит итальянский специалист Стелио Де Рокко, имеют большой опыт участия в стартах под эгидой ЕКВ. Лидерами дружины являются голландец Флорис ван Реком, француз Жан-Филипп Соль и бельгиец Матиас Валькерс. Матч станет дебютом в еврокубках для японца Масахиро Янагида. Капитан национальной команды своей страны присоединился к "Юнайтед" в начале этого сезона. Его главным достоинством кроме 200 тыс. подписчиков в соцсетях является впечатляющая подача, которая может стать дополнительным козырем франкфуртцев.

"Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Беларуси, не потерпев на турнирной дистанции ни одного поражения. Отлично "горняки" выглядят и в Кубке Беларуси, где они близки к выходу в "Финал четырех".

Встреча во Франкфурте состоится сегодня, начало в 20:30 по белорусскому времени. Рассудят команды Алексис Бара Фуэнтес из Испании и хорват Тони Ивкович. Ответный матч подопечные Виктора Бекши сыграют 17 декабря в минском ДС "Уручье".-0-