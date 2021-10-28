Волейболисты "Шахтера" уступили болгарскому "Хебару" в квалификации ЛЧ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" уступили болгарскому "Хебару" из Пазарджика в квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:3 (25:15, 21:25, 16:25, 22:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый сет прошел со значительным преимуществом солигорской дружины, превосходившей соперников практически во всех компонентах игры. Подопечные Виктора Бекши достаточно быстро оторвались от соперников на комфортное расстояние и далее спокойно контролировали ситуацию, действуя по счету.

Увы, второй сет сложился для белорусской команды по не столь благоприятному сценарию. До середины партии игроки болгарского клуба не позволяли визави совершить "побег", а в концовке были чуть лучше солигорчан.

Далее болгарские волейболисты смогли развить успех и добились победы, оставив солигорчан вне розыгрыша самого престижного трофея континентального клубного волейбола.

Напомним, что первый матч двух коллективов завершился победой "Шахтера" - 3:2, и солигорчан устраивала победа с любым счетом. В случае поражения 2:3 судьба поединка решалась бы в "золотой" партии.

Самыми результативными игроками матча стали Павел Авдоченко (19 очков) у "горняков" и Тодор Алексиев (22 пункта) в стане гостевой команды.

Согласно регламенту розыгрыша квалификации Лиги чемпионов солигорчанам теперь предстоит выступление в Кубке ЕКВ, втором по значимости волейбольном еврокубковом турнире нашего континента.-0-