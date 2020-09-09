Волейболисты "Шахтера" вновь обыграли белградскую "Црвену Звезду" в турне по Сербии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" вновь обыграли белградскую "Црвену Звезду" во время турне по Сербии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе солигорского клуба.

На сей раз трехкратные чемпионы Беларуси победили со счетом 3:1 (25:27, 25:21, 25:22, 25:17). Самыми результативными игроками у белорусов стали Андрей Радюк (16 очков), Владислав Лошаков и Андрей Марченко (по 9).

Ранее, 6 сентября, "Шахтер" также оказался сильнее "Црвены Звезды" - 3:0. Солигорчане записали на свой счет и победу в трех партиях над дружиной "Горны Миловац" - 3:0.

Серия поединков с сербскими клубами продолжится встречей с "Партизаном" (10 сентября) и "Воеводиной" (11 сентября).-0-