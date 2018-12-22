Волейболисты "Шахтера" впервые победили в Кубке Беларуси

22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/.Волейболисты "Шахтера" обыграли в финале Кубка Беларуси минский "Строитель" со счетом 3:2 (19:25, 25:21, 25:20 23:25, 19:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финальный матч прошел в гомельском спорткомплексе "Локомотив" и завершился в пяти партиях. Солигорская команда впервые выиграла почетный трофей. Ранее минский "Строитель" восемь раз побеждал в Кубке страны и являлся бессменным его владельцем с 2012 года.
Клуб из Солигорска также является двукратным чемпионом Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4354 BYN
|2.427 BYN
|2.439 BYN
|USD
|2.1408 BYN
|2.135 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.1074 BYN
|3.085 BYN
|3.115 BYN