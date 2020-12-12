Волейболисты "Шахтера" выиграли Кубок Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" из Солигорска выиграли Кубок Беларуси - 2020. В финальном матче обладатели трофея обыграли минский "Строитель" со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 22:25, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет начался с результативных атак капитана "Строителя" Сергея Окулича, которые позволили его команде получить небольшой перевес на старте матча. Однако игроки солигорской команды нашли в себе силы выровнять ситуацию на площадке. До самого конца партии две дружины не могли обеспечить себе комфортное преимущество. В итоге верх взял "Шахтер". Точку в сете поставил игрок "желто-черных" Андрей Радюк, отыгравшийся от блока.

Второй сет также начался для "Шахтера" не слишком ободряюще. Однако "горнякам" удалось нейтрализовать атакующую мощь минской дружины отличными действиями блока. Отметим также действия в атаке Родиона Мискевича, Андрея Марченко и Андрея Радюка, которые и принесли успех подопечным Виктора Бекши, ставшим на шаг ближе к успеху в турнире.

В третьем сете команды поменялись местами. Отлично начав этот отрезок матча, "Шахтер" сделал отличную заявку, чтобы завершить поединок, не отдав конкурентам ни одного отрезка встречи, но тяжесть ошибок в дополнении с отличной игрой минчан на блоке не позволила команде из города калийщиков развить успех.

Однако победного запала минчанам хватило ненадолго, и в итоге команда Александра Сингаевского была вынуждена признать поражение. Таким образом, волейболисты солигорского "Шахтера" третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Беларуси.-0-