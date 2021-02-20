Волейболисты "Шахтера" выиграли Суперкубок Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера", обыграв минский "Строитель", выиграли Суперкубок Беларуси. Матч в спорткомплексе "Уручье" завершился в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:1 (19:25, 25:23, 31:29, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели трофея начали матч без своего основного либеро. Станислав Заборовский подвернул ногу на предматчевой разминке, и тренерскому штабу солигорчан пришлось срочно вносить коррективы в состав команды, которая очень быстро оказалась в роли догоняющей. Минчане были лучше практически во всех компонентах волейбола. Появившийся на площадке Андрей Радюк стабилизировал игру "горняков", но уйти от поражения в стартовом сете им не удалось. В рядах "Строителя" стоит отметить капитана Сергея Окулича и пасующего Константина Тюшкевича.

После перерыва интересная игра с обоюдными шансами на успех продолжилась. "Строитель" имел все шансы выиграть, но в борьбе нервы были крепче у соперников. Владислав Бабкевич оказался лидером, который смог повести за собой "горняков". В концовке команды долго не могли выявить, кто сильнее, пока нападающий минчан Илья Морозов в заключительном розыгрыше не попал в аут.

По похожему сценарию развивались события и в третьем сете, который прилично затянулся. Вновь, как и во второй партии, крепче нервы оказались у солигорчан.

В четвертой партии минчане попытались не отпустить соперников в отрыв, однако это им не удалось. И солигорчане, мастерски доведя сет до победы, праздновали завоевание очередного титула на республиканской арене.-0-

Фото Оксаны Манчук