Волейболисты "Шахтера" завершили выступление на евроарене

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" завершили выступление на евроарене в сезоне-2018/2019. В ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ подопечные Виктора Бекши уступили греческому "Олимпиакосу" со счетом 2:3 (25:18, 27:29, 24:26, 25:20, 8:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч состоялся сегодня в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" и прошел под контролем именитого соперника из Греции. Гости в стартовом составе выпустили всех игроков основного состава, но столкнулись с упорным сопротивлением солигорцев, которые победили в первом сете.
Наиболее результативными у хозяев стал украинский диагональный Владимир Тевкун - 21 очко, у "Олимпиакоса" отличился Гевин Шмидт - 15 очков.
Первый матч между "Шахтером" и "Олимпиакосом" завершился победой греческого клуба - 3:0. "Горняки" стартовали в текущем сезоне на международной арене в квалификации Лиги чемпионов, где не смогли пройти по сумме двух матчей немецкий "Франкфурт".
Действующий чемпион Беларуси теперь сосредоточится на внутренней арене, где 8-9 декабря сыграет на выезде с гомельской "Энергией", а 22-23 декабря примет участие в розыгрыше Кубка Беларуси, решающая часть которого пройдет в гомельском спорткомплексе "Локомотив".-0-
Фото ВК "Шахтер"
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