Волейболисты солигорского "Шахтера" и минского "Строителя" сыграют в финале чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" и минского "Строителя" сыграют в финале 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны из Солигорска в упорной борьбе одолели в серии до трех побед гомельскую "Энергию". Итог серии - 3:0. Решающий матч состоялся на площадке соперников "Шахтера" и завершился со счетом 3:2, в пользу гостей. Гомельчане имели два матчбола, но не реализовали их, позволив "горнякам" отпраздновать победу на тай-брейке - 16:14.

Для минского "Строителя" полуфинальная серия плей-офф против витебского "Марко" сложилась заметно легче. Все три матча подопечные Александра Сингаевского выиграли со счетом 3:0.

Финальная серия до трех побед одной из команд между "Строителем" и "Шахтером" начнется 6 и 7 апреля в Минске, а продолжится 13 и 14 апреля в Солигорске.

За бронзовые награды сыграют волейболисты "Энергии" и витебского "Марко".-0-