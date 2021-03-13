Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Легион" в полуфинальной серии чемпионата Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Легион" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси – 3:0 (25:11, 25:15, 25:11), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дружины вышли на игру не в самых оптимальных составах, но солигорчане смогли заменить отсутствующих практически безболезненно. "Горняки" уверенно действовали в защите и хорошо подавали. Что касается их соперников, то отряженный во вторую зону нападения Андрей Гедо на новой позиции чувствовал себя не совсем уверенно. Чтобы исправить ситуацию, тренерский штаб "Легиона" предпринял ряд перестановок. В диагональ перешел Юрий Мартынов. Но это не помогло найти обуховской команде нужный для себя ритм и спустя час с небольшим солигорчане праздновали победу. Ответный матч команд запланирован на 17 марта.

Во второй полуфинальной паре матч между гомельской "Энергией" и минским "Строителем" прошел по гораздо более интригующему сценарию. Подопечные Романа Аплевича здорово начали и на протяжении встречи практически ни в чем не уступали именитому сопернику. Однако после успеха в первой партии столичная команда перехватила инициативу и оставила за собой следующие два отрезка игры. "Энергии" хватило сил на то, чтобы перевести матч на тай-брейк, но пятую партию вновь выиграл "Строитель", праздновавший итоговый успех – 3:2 (22:25, 25:22, 25:19, 21:25, 15:13). Следующий матч команды проведут 16 марта.-0-