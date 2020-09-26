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26 сентября 2020, 22:54

Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли минский МАПИД в матче чемпионата Беларуси

Фото ВК "Шахтер" Солигорск
Фото ВК "Шахтер" Солигорск

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли минский МАПИД в матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:13, 25:13, 25:9), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молодые столичные игроки смогли сдерживать атаки четырехкратных чемпионов Беларуси лишь на старте первого сета. Более того, подопечные Олега Михнюка даже повели в счете. Но спортивная наглость соперников заставила "горняков" собраться и дать достойный ответ.

В рядах команды из города калийщиков самыми результативными стали Владислав Шмат и Андрей Марченко, заработавшие по девять пунктов. Также стоит отметить уверенную игру пасующего солигорчан Ильи Гончарука. У МАПИДа лучший из нападающих Максим Ярмалович, проведший шесть результативных действий.

Также отметим победу минского "Строителя", который в Могилеве не оставил шансов могилевскому "Коммунальнику" - 3:0 (25:21, 25:18, 25:16). У столичной дружины наиболее ярко в атаке себя проявил Сергей Антонович - 12 очков, из них четыре на блоке. Также хорош в атаке и на подаче был капитан команды Сергей Окулич (11 очков). В проигравшей команде стоит отметить Дмитрия Абраменко - 11 пунктов.

В других встречах второго тура чемпионата Беларуси были зафиксированы следующие результаты: "Борисов-БГУФК" - "Энергия" (Гомель) - 1:3 (18:25, 25:21, 23:25, 13:25). "Марко" (Витебск) - "Легион" (Обухово) - 1:3 (21:25, 21:25, 25:22, 23:25).

Во втором туре женского чемпионата Беларуси "Минчанка-2" обыграла "Прибужье" (Брест) - 3:1 (25:23, 20:25, 25:12, 25:15), а "Атлант" (Барановичи) нанес поражение "Коммунальнику-МГУ" из Могилева - (25:14, 19:25, 13:25, 25:21, 18:16).-0-

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