5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли минский "Строитель" в матче чемпионата Беларуси со счетом 3:1 (25:19, 25:20, 23:25, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сей раз принципиальное противоборство между солигорским и столичным клубами прошло под диктовку подопечных Виктора Бекши. "Шахтер" захватил преимущество с середины первого сета и довел его до победы. На старте второй партии "Строитель" попытался перевернуть ход встречи, но "горняки", перетерпев стартовый натиск соперника, смогли увеличить свое преимущество.

Третий сет стал бенефисом нападающего минчан Ильи Морозова, который своими действиями помог выиграть своей команде данный отрезок поединка. К сожалению для болельщиков столичного клуба, развить свой успех подопечные Александра Сингаевского не смогли. Массированное нападение и отличная подача стали ключом к столь важной накануне финала Кубка Беларуси победе "Шахтера".

Самым результативным игроком поединка стал капитан "Строителя" Сергей Окулич, набравший 15 очков. У его одноклубника Вадима Пронько на счету 12 пунктов. Что касается победителей, то у них наиболее удачливыми в нападении стали Андрей Радюк и Андрей Марченко, заработавшие по 13 пунктов.

В еще одном матче игрового дня волейболисты витебского "Марко-ВГТУ" признали превосходство гомельской "Энергии" – 0:3 (9625, 18:25, 13:25). -0-