30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли обуховский "Легион" в матче чемпионата Беларуси. Команда Виктора Бекши победила со счетом 3:0 (25:13, 25:15, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы Беларуси одержали уверенную победу, эффектно разобравшись с самобытной дружиной из Гроденской области. "Горняки" с самого начала показали всю серьезность своих намерений и удержали победный ритм до конца. Наставник "Легиона" Алексей Гедройть так и не смог до финального свистка наладить действия своих игроков в обороне. Кроме того, возможности "легионеров" были ограничены из-за отсутствия в игровом составе лидера атак клуба Юрия Мартынова. В его отсутствие задачу по завершению атак своих одноклубников выполнял Андрей Гедо, заработавший 15 очков.

У победителей лучшим в атаке стал Максим Богатко, на счету которого 17 пунктов. Также команда из города калийщиков лучше смотрелась на приеме и в блоке.

В остальных матчах 15-го тура чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: "Строитель" (Минск) - "Западный Буг" (Брест) - 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:16), "Коммунальник-Могилев"- "Марко-ВГТУ" (Витебск) - 1:3 (18:25, 23:25, 25:23, 22:25), МАПИД (Минск) – Борисов-БГУФК - 1:3 (25:20, 22:25, 21:25, 17:25). -0-