17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли столичный "Строитель" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (27:25, 25:19, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверняка обе команды рассматривали данный поединок 18- го тура прежде всего как репетицию к розыгрышу Суперкубка Беларуси, который командам предстоит оспорить 20 января, в предстоящую субботу. Поэтому наставники дружин не спешили делиться друг с другом наработками перед ответственной игрой.

Так или иначе, но игра проходила с заметным преимуществом "горняков", которые лучше соперников атаковали, действовали на блоке и подавали. У победителей самыми результативными волейболистами стали Максим Богатко, заработавший 17 очков и Владислав Бабкевич на счету которого 11 пунктов. У "Строителя" главной ударной силой стал Петр Миненков, удачно действовавший из второй зоны и заработавший 12 очков. Также отметим Павла Авдоченко, который записал на свой счет семь результативных действий.

Это третья игра двух ведущих волейбольных команд в сезоне, ранее "горняки" брали верх над соперником с одинаковым счетом 3:1 по партиям.-0-