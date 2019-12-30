30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси. Матч второго круга против брестского "Западного Буга" завершился в пользу "горняков" со счетом 3:0 (25:14, 29:27, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Бекши выглядели сильнее оппонентов несмотря на отсутствие ключевых игроков. "Горняки" лишь во второй партии дали повод для беспокойства своим болельщикам, однако в концовке смогли повернуть игру в свою пользу. Самыми результативными в составе "Шахтера" стали Вячеслав Черепович и Вячеслав Шмат, на счету которых по 13 пунктов. У гостей 15 результативных атак провел Павел Емельянов.

Турнирное положение в лидирующей группе чемпионата Беларуси перед новогодней паузой таково. У "Шахтера" на счету 29 очков после 10 победных игр. У ближайшего преследователя, минского "Строителя", семь выигрышей в восьми поединках и 20 пунктов. Замыкает тройку сильнейших гомельская "Энергия", у которой после восьми матчей шесть побед и 20 очков.-0-