Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали очередную победу в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото из VK-аккаунта Шахтер Солигорск

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали победу в 5-м туре чемпионата Беларуси, обыграв со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) "Борисов-БГУФК", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "горняков". Гостевой поединок с борисовчанами стал для солигорского клуба генеральной репетицией перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов против финской команды "Форд стор Леворанта" (Састамала). Он пройдет в Минске 6 ноября. Борисовская команда сумела оказать сопротивление. "Шахтер" лишь в концовке первого сета нарастил преимущество и вышел вперед. Во второй партии "горняки" произвели перестановки в четвертой зоне и на месте блокирующих. Борисовчане уверенно действовали на задней линии. Но в итоге класс многократных чемпионов Беларуси сказался и "Шахтер" отпраздновал очередной успех. В остальных поединках 5-го тура зафиксированы следующие результаты: "Западный Буг" (Брест) – МАПИД (Минск) – 3:0 (25:16, 25:18, 25:16), "Легион" (Обухово) – "Коммунальник-Могилев"– 3:0 (25:12, 25:19, 25:15), "Марко-ВГТУ" (Витебск) – "Строитель" (Минск) – 2:3 (13:25, 11:25, 25:23, 25:21, 7:15). В женском чемпионате Беларуси также состоялись два поединка: "Жемчужина Полесья" (Мозырь) – "Коммунальник-ГрГУ" (Гродно) – 3:1 (25:20 23:25 25:18 25:18), "Коммунальник-МГУ" (Могилев) – "Прибужье" (Брест) – 2:3 (23:25 25:16 18:25 27:25 8:15).-0- Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!