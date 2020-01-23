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23 января 2020, 08:40

Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали очередную победу в чемпионате Беларуси

Фото ВК "Шахтер"
Фото ВК "Шахтер"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали победу над витебским "Марко-ВГТУ" в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как и в поединке первого круга, команда из города калийщиков диктовала свои условия подопечным Михаила Хоняка, которые не справлялись с приемом, из-за чего страдало качество атак. Мяч часто после атак витебчан попадал в аут. Молодежь "Шахтера", напротив, приложила все усилия, чтобы заявить о себе. В итоге самыми результативными игроками в рядах победителей стали Владислав Бабкевич, набравший 13 очков, и Максим Богатко, на счету которого 12 баллов.

Остальные матчи 13-го тура состоятся 25 января. Гомельская "Энергия" встретится со столичным "Строителем", "Легион" в Обухово сыграет с МАПИДом, а могилевский "Коммунальник" - с "Борисовом-БГУФК".

Помимо поединка в мужском чемпионате Беларуси состоялся матч в аналогичном турнире среди женских команд. В Бресте местное "Прибужье" не смогло справиться с "Минчанкой-2". Столичная команда была сильнее на тай-брейке - 3:2 (18:25, 25:14, 22:25, 25:15, 17:15).

25 января "Минчанка-2" в гостях попробует заставить капитулировать могилевский "Коммунальник-МГУ", а "Жемчужина Полесья" в Мозыре примет "Прибужье".-0-

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