Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали победу над МАПИДом в матче чемпионата Беларуси

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Волейболисты солигорского "Шахтера" одержали победу над столичным МАПИДом в матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (25:15, 25:18, 25:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых же минут солигорчане дали понять гостям из столицы, что настроены серьезно. Их атаки из четвертой зоны и действия на блок стали для минчан нерешаемой задачей и горняки заслуженно повели в счете.

Во второй партии игроки МАПИДа прибавили в защите и несколько уверенней стали действовать в нападении, но соперники в середине партии словно включили форсаж и смогли нарастить выгодную для себя разницу в счете.

В третьем сете разочарованные минчане не смогли наладить контригру и позволили горнякам добиться десятой кряду виктории в чемпионате. В составе победителей стоит отметить Никиту Коновалова и Глеба Азаренко, Максима Богатько и Владислава Бабкевича.

В следующем туре "Шахтер" ждет непростой визит в Минск на матч со "Строителем", который состоится 5 декабря.

В остальных матчах 11-го тура чемпионата страны по волейболу среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: "Строитель" (Минск) - "Коммунальник-Могилев" - 3:0 (25:15, 27:25: 25:21), "Энергия" ( Гомель) - ВК "Борисов-БГУФК" - 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:17), "Легион" (Обухово) - "Марко-ВГТУ" (Витебск) - 0:3 (21:25 24:26 17:25).-0-