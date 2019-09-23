Волейболисты солигорского "Шахтера" отправляются на предсезонный сбор в Польше

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратные чемпионы Беларуси, участники Лиги чемпионов, волейболисты солигорского "Шахтера" отправляются на предсезонный сбор в Польшу, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу команды.
Помимо тренировок, подопечные Виктора Бекши проведут 25 и 26 сентября товарищеские матчи с командой элитного дивизиона чемпионата Польши "Слепск-Малов" (Сувалки). Дебютант Плюс-лиги надеется на расширение сотрудничества с "горняками", и в середине осени не исключен ответный визит представителей этого клуба в Беларусь. На выездных сборах "Шахтер" будет работать практически в оптимальном составе, включая игроков, участвовавших в финальном раунде чемпионата Европы, которые вернулись в расположение клуба после завершения турнирной борьбы сборной Беларуси.
Первый официальный матч сезона "горняки" проведут 4 октября на площадке спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске. В поединке за Суперкубок Беларуси сойдутся "Шахтер" и минский "Строитель".-0-