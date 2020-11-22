22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" победили "Коммунальник-Могилев" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (25:14, 25:16, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Горняки" смогли нейтрализовать сильные стороны игры команды из Могилева, которая сделала ставку на сложную подачу и игру блоком. Солигорская команда со старта заставила соперников ошибаться. Как ни старался наставник "Коммунальника" Александр Котов внести изменения в действия своих подопечных, многократные чемпионы Беларуси оказались сильнее.

В выигравшей команде отметились Владислав Бабкевич, который заработал 17 очков, и Андрей Марченко (14 пунктов). Могилевчане выглядели не столь уверенно. Лучший из них Павел Голота отметился семью результативными действиями. Антон Маслаков заработал шесть очков.

В остальных матчах 10-го тура чемпионата Беларуси среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: ВК "Борисов-БГУФК" - "Легион" (Обухово) - 1:3 (19:25, 21:25, 25:20, 21:25), "Марко-ВГТУ" (Витебск) - "Западный Буг" (Брест) - 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19). Поединок столичного МАПИДа против гомельской "Энергии" перенесен на более поздний срок.-0-