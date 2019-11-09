Волейболисты солигорского "Шахтера", победив "Легион", вышли в единоличные лидеры чемпионата Беларуси

9 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" одержав убедительную победу над обуховским "Легионом" со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как "Шахтер", так и "Легион" подошли к очной встрече в рамках чемпионата Беларуси не испытав горечи поражений. Тем не менее, фаворитами поединка были солигорчане, недавно отменно сыгравшие в отборочном раунде Лиги чемпионов. Кроме того, "легионеры" лишились одного из своих лидеров, Артура Драпчинского. Он пропускал матч из-за проблем со здоровьем.

Матч как и предполагалось вышел весьма упорным, однако сенсации не случилось. "Горняки" использовали проблемы гостей с приемом. Кроме того, более эффективно действовали блокирующие хозяев. В итоге, несмотря на все геройства игроков команды из Гродненской области, отыгравшие в третьем сете шесть матчболов, подопечные Виктора Бекши взяли верх.

В остальных матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Западный Буг» (Брест) – "Коммунальник-Могилев" – 3:0 (25:20, 25:12, 25:18), "Строитель" (Минск) – "Борисов-БГУФК" – 3:0 (25:20, 25:16, 25:11), "Марко-ВГТУ" (Витебск) – "Энергия" (Гомель) – 1:3 (25:19, 17:25, 18:25, 19:25).

Таким образом, после 5-ти игр "Шахтер" набрал 14 очков. На второе место вышел брестский "Западный Буг" – 5/13. "Легион" спустился на третье место – 5/11.

В женском чемпионате Беларуси состоялся матч между "Жемчужиной Полесья" из Мозыря и могилевским "Коммунальником-МГУ". Встреча завершилась в пользу дружины из города над Припятью – 3:0 (25:21, 25:22, 25:20). -0-