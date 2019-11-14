14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победив финскую команду "Форд Стор Леворанта" из Састамалы со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 25:21), волейболисты солигорского "Шахтера" прошли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После уверенной домашней победы (3:0), в гостях многократным чемпионам Беларуси достаточно было выиграть два сета. С этой задачей подопечные Виктора Бекши справились достаточно уверенно. Хозяева, здорово начав встречу, затем не нашли управу на атакующую мощь Данилы Павловича, Андрея Радюка и Владимира Тевкуна.

Во второй партии Виктор Бекша, досконально изучивший сильные и слабые стороны соперников из Састамалы, произвел точечные замены. Они сработали наилучшим образом. Вячеслав Черепович и блокирующие "горняков" сделали все от них зависящее, чтобы третий сет превратился в формальность. Впрочем, даже в таком статусе заключительная треть матча осталась за гостями. Самым результативным игроком в их составе стал сербский легионер Данила Павлович. Он набрал 14 очков. Лучший результат среди бомбардиров обеих дружин у финна Ника Суихокконена – 15 пунктов.

В третьем раунде Лиги чемпионов "горняки" сыграют с сербской "Воеводиной НС Семе" из Нови Сада. Команда из автономного края Воеводина в непростом двухматчевом противоборстве смогла преодолеть сопротивление ЦСМ "Аркада" из румынского Галаца.

По предварительным данным, первый матч белорусской и сербской дружин пройдет на выезде 21 ноября. Ответная встреча – 28 ноября, в столичном ДС "Уручье".-0-