5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" снялись с Кубка ЕКВ в связи с уходом на карантин из-за коронавируса. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Ранее в связи с COVID-19 был перенесен матч чемпионата Беларуси между "горняками" и минским "Строителем", который должен был пройти 4 ноября. Соответственно не состоятся и поединки 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира с сербским "Нишем".

Встречи были запланированы на 10 и 11 ноября, однако солигорчане вынуждены были уйти на карантин. В обеих играх "горнякам" были засчитаны технические поражения со счетом 0:3. -0-