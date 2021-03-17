Волейболисты солигорского "Шахтера" стали финалистами чемпионата Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера", обыграв обуховский "Легион" в серии до двух побед стали финалистами чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противоборство в Обухово завершилось со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) в пользу команды Виктора Бекши. Действующие чемпионы страны повели массированные атаки на оборонительные порядки более скромного по возможностям комплектования клуба из Гродненского района.

Обуховчане какое-то время сдерживали натиск конкурентов, но в итоге солигорской команде удалось найти бреши в обороне "Легиона" и довести стартовую партию до победы. В дальнейшем игроки "Шахтера" продолжили играть в быстрый волейбол с атаками через центральную зону. Такая тактика вновь принесла плоды. В третьем сете "Легион" попытался перехватить инициативу, очень агрессивно начав данный отрезок матча, но блокирующие команды Виктора Бекши были начеку и не позволили хозяевам продлить встречу больше чем на три партии.

Отметим уверенную игру в матче пасующего Дмитрия Ваша, который умело дирижировал игрой солигорчан. Самыми результативными игроками в составе "Шахтера" стали Владислав Бабкевич (14 очков), Максим Богатко (13) и Максим Шкредов (12). У проигравших 10 пунктов на счету Юрия Авдеенко. По шесть очков "Легиону" принесли Юрий Мартынов и Артем Зайко.

Напомним, что первый поединок, который проходил в Солигорске дружина из города калийщиков выиграла 3:0 (25:11, 25:15, 25:11).

В финальной серии плей-офф, которая продлится до 3-х побед "Шахтер" сыграет с минским "Строителем". Первый матч между этими командами намечен на 27 марта в Солигорске. Что касается "Легиона", то команде Алексея Гедройтя предстоит серия поединков за бронзовые медали с гомельской "Энергией".-0-