Волейболисты солигорского "Шахтера" стали пятикратными чемпионами Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" переиграли минский "Строитель" в третьем матче финальной серии со счетом 3:1 (25:16, 25:22, 20:25, 25:22) и завоевали золотые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете солигорчане достаточно быстро обеспечили себе комфортное преимущество, не упустив его благодаря отличной подаче и надежному блоку. В команде Виктора Бекши отметим Владислава Бабкевича, который продемонстрировал лидерские качества и заработал важные для своей команды очки. Александр Сингаевский с помощью замен пытался корректировать игру своих подопечных, однако "горняков" было не остановить.

Во второй партии интрига разрешилась лишь в самом конце. Минчане оказали упорное сопротивление действующим чемпионам Беларуси, не отпуская их в счете слишком далеко. Ключевой эпизод данного отрезка матча случился при счете 23:21 в пользу "Шахтера". Капитан минчан Сергей Окулич сумел найти брешь в блоке соперников и сократить разницу до минимума. Но две ошибки игроков "Строителя" не позволили им спасти партию.

Третий сет минский клуб начал куда уверенней и быстро захватил лидерство. Подачи Антона Сингаевского и Константина Тюшкевича, плюс уверенная игра в атаке Сергея Окулича, а также полезные действия Ильи Морозова и Романа Пасовца обеспечили столичным волейболистам весьма уверенное преимущество. Виктор Бекша пытался повлиять на ход партии заменами. "Горнякам" удалось заработать несколько очков в концовке, но победу на данном отрезке встречи они упустили. Однако развить успех минчанам не удалось. Их соперники смогли сделать выводы из проигранной партии и добились успеха, став пятикратными чемпионами Беларуси. -0-