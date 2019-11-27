Волейболисты солигорского "Шахтера" уступили сербской "Воеводине" и выбыли из розыгрыша ЛЧ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в ответном матче третьего квалификационного раунда сербской "Воеводине" со счетом 3:0 (25:23, 25:18, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевого поражения в трех партиях перед подопечными Виктора Бекши стояла очень трудная задача. Для попадания в групповой раунд самого престижного еврокубкового турнира клубного волейбола белорусам необходимо было выигрывать у сербов в трех либо четырех сетах, а потом надеяться на удачу в "золотом сете". За историю Лиги чемпионов такой сценарий удавалось воплотить в жизнь считанное количество раз.

Сербы начали очень мощно, сделав ставку на силовую подачу и затруднив "горнякам" прием. Это не лучшим образом сказалось на атакующих действиях игроков "Шахтера", которые с трудом продирались через блок соперников. Оторвавшись от подопечных Виктора Бекши на два-три очка, "Воеводина" удерживала преимущество и в итоге довела сет до победы.

Во втором сете белорусы дали бой соперникам. Однако к середине партии сербы вновь смогли уйти в отрыв, оставив за собой второй отрезок встречи. Тем самым "Воеводина" гарантировала себе место в групповом раунде Лиги чемпионов. В третьей партии "Шахтер" держался на протяжении всей партии, но концовка лучше удалась команде из Нови-Сада.

Самыми результативными игроками "Шахтера" стали Вячеслав Черепович (10 очков) и Владислав Бабкевич (8). В рядах "Воеводины" главным бомбардиром стал Павле Перич (14).

Сербская команда продолжит играть в группе Е Лиги чемпионов, где ее соперниками будут ЗАКСА (Кендзежин-Козле; Польша), немецкий "ВФБ Фридрихсхафен" и бельгийский "Кнак" из Руселаре.

Солигорский "Шахтер" продолжит выступать в Кубке ЕКВ, втором по значимости турнире в иерархии европейского клубного волейбола. Соперником подопечных Виктора Бекши станет немецкий "Штутгарт".-0-