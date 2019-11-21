Волейболисты солигорского "Шахтера" уступили в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" уступили "Воеводине НС Семе" (Нови Сад) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч завершился в пользу сербской команды со счетом 3:0 (25:21, 25:18, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

К радости болельщиков "Воеводины", все три партии развивались по одному сценарию. Хозяева площадки со старта обеспечивали себе комфортное преимущество, а затем спокойно его сохраняли.

Главной звездой матча стал серб Александр Благоевич. Игрок "Воеводины" заработал 19 очков. Он же здорово действовал в доигровке и четырежды подавал на вылет. Также у сербов было очевидное преимущество на блоке. Стеван Шимич и Неманья Масулович восемь раз возникал на пути атак "горняков". Еще три очка в данном элементе принес "Воеводине" Вук Тодрович. Для сравнения, в белорусском клубе Андрей Радюк и Вячеслав Черепович записали по одной прерванной атаке сербов. Отлично в рядах белорусского клуба сыграл либеро Станислав Заборовский, записавший на свой счет 43% позитивного приема.

Самым результативным игроком солигорчан стал Вячеслав Черепович, заработавший девять очков.

Ответная игра состоится 27 ноября во Дворце спорта "Уручье". Начало матча в 17:00.-0-