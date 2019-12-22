Волейболисты солигорского "Шахтера" второй год подряд стали обладателями Кубка Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли в финальном матче Кубка Беларуси минский "Строитель" со счетом 3:2 (25:22, 21:25, 23:25, 34:32, 15:12) и второй год подряд стали обладателями почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Волейбол в исполнении двух лучших команд страны безусловно получился очень зрелищным. Стартовый сет остался за "Шахтером". Команды долгое время шли вровень, пока в концовке не сказал свое решающее слово хорватский легионер "горняков" Иван Райич.
Следующие две партии прошли под диктовку минчан, во многом благодаря уверенным действиям Сергея Антоновича. Отметим также плеймейкера "Строителя" Константина Тюшкевича.
Впрочем, Виктор Бекша нашел убедительные аргументы, не позволившие команде Александра Сингаевского праздновать победу. Сначала "горняки" оставили за собой четвертый сет, добившись своего в пятой партии. 0
Помимо финала состоялся и матч за третье место. Бронзу в упорном противоборстве выиграла гомельская "Энергия", победившая "Западный Буг" – 3:2 (25:27, 16:25, 25:14, 25:20, 15:8).-0-