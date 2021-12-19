19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" выиграли Кубок Беларуси. Это четвертая виктория в истории команды из города калийщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче, который состоялся в гомельском спорткомплеке "Локомотив", подопечные Виктора Бекши победили "Марко-ВГТУ" из Витебска со счетом 3:0 (25:22, 25:15, 25:17). Данный успех закономерен, ведь по ходу матча солигорчане владели подавляющим преимуществом во всех компонентах игры. Тренер витебской дружины Денис Матвеев пытался повлиять на игру своих подопечных с помощью замен и тайм-аутов. Однако разница в классе команд была очевидной.

Главный тренер "Шахтера" Виктор Бекша так прокомментировал итоги соревнований:

"Отличная организация, классный праздник волейбола. В Гомеле умеют и любят делать спортивное шоу. Финал был неплох, но главный матч был неделей ранее со "Строителем". Нам пришлось пройти этап, самая сложная сетка, но ребята выдержали - молодцы! Витебску также надо отдать дань уважения, ребята сражались отчаянно. А Солигорск, Солигорск с победой!",- отметил он.

Бронзовые медали турнира завоевала гомельская "Энергия", в споре за третье место обыгравшая "Борисов-БГУФК" – 3:0 (25:12, 25:19, 25:22).

По итогам финальной стадии Кубка Беларуси обладателями индивидуальных призов стали: Михаил Косач ("Марко-ВГТУ") – лучший нападающий, Илья Буров – лучший блокирующий, Алексей Кураш – лучший пасующий, Андрей Марченко (все – "Шахтер") – MVP.

Ранее солигорский "Шахтер" выигрывал Кубок Беларуси по волейболу в 2018, 2019, 2020 годах. -0-