11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" вышли в финал Кубка Беларуси, решающая стадия розыгрыша которого стартовала сегодня в столичном дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке подопечные Виктора Бекши победили "Энергию" со счетом 3:0 (25:15, 25:19, 25:16). Гомельчане на фоне более титулованных оппонентов смотрелись весьма достойно, навязывая в каждой из партий упорную борьбу. Особенно непросто для действующих обладателей трофея сложился второй сет. По его ходу команда из города калийщиков долгое время была в роли отыгрывающейся. Однако в середине игрового отрезка смогла переломить ситуацию.

В заключительной партии сказался класс солигорской дружины. С самого начала добившись комфортного перевеса в четыре очка, подопечные Виктора Бекши планомерно наращивали преимущество благодаря мощной атаке, отличным действиям блокирующих и трудной для приема подаче. Играющий наставник гомельчан Роман Аплевич пытался внести изменения в действия своей команды, однако многократных чемпионов Беларуси было уже не остановить.

В решающем поединке волейболисты "Шахтера" встретятся с победителями матча между минским "Строителем" и витебским "Марко-ВГТУ", значительно укрепившим состав накануне турнира. Проигравшая дружина оспорит бронзу в поединке с гомельской "Энергией".-0-