Волейболисты солигорского "Шахтера" завершили первый круг чемпионата Беларуси без поражений

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера", победив в гостях могилевский "Коммунальник" со счетом 3:0 (25:12, 25:15, 25:14), завершили первый круг во главе турнирной таблицы чемпионата без поражений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Владислав Бабкевич, заработавший 10 очков, в том числе на его счету один эйс. Самый продуктивный волейболист из стана могилевчан Николай Козлов записал на свой счет пять пунктов.

Кроме поединка в Могилеве, состоялись еще три матча чемпионата Беларуси. "Легион" (Обухово) переиграл "Марко-ВГТУ" (Витебск) - 3:1 (24:26, 25:21, 25:20, 25:17). Брестский "Западный Буг" не смог остановить гомельскую "Энергию" - 1:3 (22:25, 28:26, 21:25, 19:25). "Строитель" со счетом 3:1 (23:25, 25:11, 25:16, 25:16) победил МАПИД.

В женском чемпионате Беларуси также состоялись два матча: "Минчанка-2" - "Коммунальник-ГрГУ" (Гродно) - 2:3 (21:25, 25:15, 17:25, 25:22, 3:15) и "Жемчужина Полесья" (Мозырь) - "Прибужье" (Брест) - 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:21).-0-