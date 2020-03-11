Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" добились очередных побед в четвертьфинале чемпионата Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" добились побед в матчах группы А четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси. Столичная дружина одолела обуховский "Легион" - 3:0 (25:16, 25:23, 27:25), а "Шахтер" заставил уступить гомельскую "Энергию" - 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельская команда благодаря доигровщикам Роману Аплевичу и Артему Масько смогла взять верх над фаворитами из Солигорска в первой партии. Далее "горняки" перехватили инициативу и за счет отличной игры на блоке, а также лучших физических кондиций добились победы над неуступчивыми оппонентами. В составе "Шахтера" лидером атак стал Андрей Радюк.

Минчанам несладко пришлось в Обухово. Однако их поединок с "Легионом" завершился в трех сетах. Самым результативным игроком встречи стал "легионер" Артем Зайко, заработавший 14 пунктов. У "Строителя" наибольшее количество очков записал на свой счет Артем Кудряшов - 11. В том числе, 3 эйса и 2 блока.

Оставшиеся поединки второго круга четвертьфинала в группе А, где собраны команды, продолжающие вести борьбу за медали, будут сыграны 14 и 18 марта.-0-