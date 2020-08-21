Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" узнали соперников в квалификации Лиги чемпионов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" и солигорского "Шахтера" узнали своих соперников в квалификационном раунде Лиги чемпионов среди мужских команд. Торжественная церемония жеребьевки главного еврокубкового турнира состоялась в штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане попали в подгруппу С, где сыграют с командами "Драйсма Динамо" (Апелдорн, Нидерланды) и "Ястшембский Венгель"(Ястшембе-Здруй, Польша). Солигорские волейболисты выступят в группе Е. Их соперниками станут команды "Линдарен Воллей" (Амрисвиль, Швейцария) и "Гринярд" (Маасейк, Бельгия).

Всего на первой стадии квалификации Лиги чемпионов у мужчин выступят 18 команд, разбитые на шесть подгрупп по три клуба в каждой. На данном этапе турнира, который начнется 22 сентября, командам предстоит однокруговой турнир. По его итогам определятся шесть лучших дружин. Во втором раунде квалификации эта шестерка будет распределена на две тройки, которые оспорят две путевки в основной раунд мужской Лиги чемпионов. Команды, выбывшие из турнира в квалификации, продолжат выступление во втором по значимости еврокубковом турнире - Кубке ЕКВ.-0-