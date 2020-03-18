Волейболисты "Строителя" лидируют после четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя", одержав победу над гомельской "Энергией" со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 25:18), продолжили возглавлять турнирную таблицу в группе А, где собраны команды, борющиеся за медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что матч завершился в трех партиях, минчанам пришлось для победы приложить достаточно большие усилия. Игроки "Строителя" выглядели лучше соперников на подаче и в атаке, а также на блоке. "Энергия" ответила соперникам уверенной игрой на приеме. Кроме того, гомельчане меньше ошибались.

Самым результативным в матче стал игрок "Строителя" Артем Кудряшов, набравший 16 очков. Владислав Давыскиба заработал 14 баллов. В стане соперников как всегда лидером был неувядающий Роман Аплевич, заработавший 8 очков.

Во втором поединке группы А солигорский "Шахтер" победил в Обухово местный "Легион" - 3:0 (25:16, 25:22, 25:15). Таким образом, "горняки" заняли второе место в четвертьфинальной стадии. Как это уже не раз бывало, тренерский штаб Виктора Бекши сначала дал возможность проявить себя опытным игрокам. Затем добывать победу вышли волейболисты из ближайшего резерва, которые отлично справились с задачей.

Согласно рекомендациям Белорусской федерации волейбола, после завершения четвертьфинальной стадии турнира команды ждет перерыв до 6 апреля.-0-

Чемпионат Беларуси по волейболу приостановлен до 6 апреля Таким образом, 18 марта пройдут всего два матча из запланированных в дивизионе А: "Строитель" - "Энергия" и "Легион" - "Шахтер". Поединки состоятся в закрытом режиме, без болельщиков.