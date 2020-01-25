Волейболисты "Строителя" обыграли гомельскую "Энергию" в матче чемпионата Беларуси

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" обыграли гомельскую "Энергию" в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:22, 26:24, 30:28), передает корреспондент БЕЛТА. Несмотря на то, что положительный результат был достигнут минчанами в трех партиях, он потребовал от игроков столичной дружины максимальной концентрации. Особенно упорным выдался третий сет. Самым результативным игроком встречи в итоге стал опытный доигровщик Сергей Антонович. Воспитанник гродненской школы популярной игры добыл для "Строителя" 21 очко, в том числе два эйса, килл-блок и достиг показателя эффективности в атаке 67 %. Также стоит отметить вклад в командный успех капитана команды Александра Сингаевского, Сергея Окулича, Винисиуса Дос Сантоса, Константина Панасенко и Вадима Пронько. В гомельской дружине самым результативным стал Николай Кочмаров у которого на счету 13 пунктов, в том числе эйс и один килл-блок. Кроме поединка в Гомеле состоялись еще два матча чемпионата Беларуси. Столичный МАПИД в Обухово уступил местному "Легиону" - 0:3 (17:25, 21:25, 21:25). "Борисов-БГУФК" в гостях обыграл "Коммунальник-Могилев" – 3:0 (25:23, 25:23, 25:23). Ранее, 22 января в рамках встречи 13-го тура солигорский "Шахтер" сломил сопротивление витебского "Марко-ВГТУ" – 3:0 (25:14, 25:20, 25:15). В рамках женского чемпионата Беларуси "Жемчужина Полесья" в Мозыре с трудом переиграла брестское "Прибужье" – 3:2 (25:16, 20:25, 20:25, 25:12,15:12). Самыми результативными в составе победительниц стали Анастасия Миклашевич и Ольга Мовшук, заработавшие по 23 очка. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!