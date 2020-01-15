Волейболисты "Строителя" обыграли "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" обыграли солигорский "Шахтер" в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси со счетом 3:1 (25:23, 18:25, 25:22, 25:22), передает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Минске начался под диктовку "горняков", однако удержать преимущество гости не смогли. Тренерский штаб минчан произвел перестановку в диагонали, выпустив вместо Артема Кудряшова опытного Сергея Окулича. Его подачи стали неразрешимым ребусом для принимающих "Шахтера", счет стал 16:13 в пользу хозяев. Виктор Бекша ответил Александру Сингаевскому серией замен, но повлиять на исход стартового сета они не смогли.

Вторая партия стала бенефисом игроков команды из Солигорска. Подачи Андрея Радюка, блок и атаки первым темпом принесли немало неприятностей "Строителю", который был вынужден признать превосходство соперников на данном отрезке матча.

Третий сет начался с результативных атак Сергея Окулича. Свое слово сказал и бразилец Винисиус, заменивший Владислава Давыскибу. Усилием воли "горняки" сравняли счет, но большего достичь не смогли из-за ошибок при игре первым темпом.

Заключительная партия долгое время складывалась в пользу "Шахтера", однако концовку лучше провели минские волейболисты. Свое веское слово сказал опытный Сергей Антонович.

Помимо игры в Минске, состоялись еще три матча 11-го тура мужского чемпионата Беларуси, в которых были зафиксированы следующие результаты. Гомельская "Энергия" обыграла "Коммунальник-Могилев" - 3:0 (25:21, 25:17, 25:21). Волейболисты из витебского "Марко-ВГТУ" на тай-брейке уступили столичному МАПИДу - 2:3 (25:20, 20:25, 21:25, 25:21, 13:15). "Борисов-БГУФК" на своей площадке заставил капитулировать брестский "Западный Буг" - 3:1 (25:15, 19:25, 25:19, 25:19).-0-