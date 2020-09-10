Волейболисты "Строителя" победили "Легион" на турнире памяти Льва Чайлытко

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором круге турнира памяти Льва Чайлытко волейболисты минского "Строителя" победили обуховский "Легион" со счетом 3:1 (25:17, 23:25, 25:18, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самым результативным игроком встречи в составе "Строителя" стал новичок клуба Петр Миненков. На его счету 13 очков, в том числе один эйс и два килл-блока. Его товарищ по команде Антон Сингаевский заработал девять очков. У "Легиона" 13 результативными атаками отметился Юрий Авдеенко.

Еще в одном матче второго дня турнира молодежная сборная Беларуси (U-20) одержала вторую победу кряду. На этот раз был побежден витебский клуб "Марко-ВГТУ" - 3:0 (25:14, 25:21, 25:23). У победителей наибольшее число очков заработал Максим Богатко (23 пункта). У проигравших лучшим игроком стал Артур Сабынич (13 очков).

Завершатся состязания 11 сентября противоборством между "Легионом" и молодежной сборной Беларуси (11.00) и поединком "Строителя" с "Марко-ВГТУ" (13.30).

В связи с пандемией коронавируса руководство ВК "Минск", в структуру которого входит "Строитель", решило проводить матчи турнира с ограниченным числом зрителей. Для болельщиков запланированы онлайн-трансляции.-0-