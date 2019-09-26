Волейболисты "Строителя" провели две встречи на международном турнире в Чехии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" потерпели поражение в стартовом поединке международного турнира Ostrava Cup в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт клуба.

Соперником подопечных Александра Сингаевского стал клуб "Острава", взявший верх над белорусами - 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:22).

Сегодня "Строитель" одолел "Блэкволлей Бескиды" (Брно) со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:16). Теперь белорусский клуб ожидает встреча с австрийским "Унион-Вальдфиртелем".

Отметим, что после пятимесячного отсутствия в составе "Строителя" появился нападающий сборной Беларуси Владислав Давыскиба.

После старта в Чехии "Строитель" вновь вернется в Польшу, где 27 сентября проведет спарринг с одной из сильнейших команд этой страны "Ястржембским Венглем". Первый официальный матч сезона минчане проведут 4 октября на площадке спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске. В матче за суперкубок Беларуси они сыграют с трехкратным победителем чемпионата страны "Шахтером" из Солигорска.-0-